Sony, annunciate le date d'uscita dei due nuovi attesissimi film Apple TV+

Le case di produzione Sony e Columbia Pictures proseguiranno la loro collaborazione con Apple Original Films nel 2024, aggiungendo due film prodotti proprio dal servizio streaming. Il listino dei titoli che caratterizzeranno il 2024 di Apple si arricchisce di due nuovi progetti dei quali ora vi raccontiamo alcuni dettagli.

Sony/Columbia distribuirà un film ancora senza titolo ambientato durante la corsa allo spazio degli anni '60, con protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum, il prossimo 12 luglio. Inoltre, lo studio ha fissato la data d'uscita di Wolves, un thriller con George Clooney e Brad Pitt diretto dal regista di Spider-Man: No Way Home, Jon Watts: il film uscirà il 20 settembre.



L'uscita di entrambi i film segna la prosecuzione della collaborazione per la distribuzione cinematografica tra Sony e Apple, iniziata con il kolossal epico di Ridley Scott, Napoleon del mese scorso; un film con un budget da oltre 200 milioni di dollari interamente finanziato da Apple e che ha incassato 189 milioni di dollari in tutto il mondo.



Secondo gli standard internazionali dovrebbe essersi trattato di un flop ma la strategia ad alto budget e ricca di collaborazioni di Apple mira ad ottenere profitti a lungo termine; Apple spera che la distribuzione cinematografica dei propri film convinca gli spettatori a spostarsi successivamente su Apple TV+, incrementando in questo modo il numero di abbonati. Sul nostro sito potete scoprire 5 serie tv che valgono l'abbonamento Apple TV+.

Le collaborazioni abbracciano altre major come Paramount (Killers of the Flower Moon) e Universal (Argylle).

Due giorni fa, Apple TV+ ha confermato il ritorno di una serie tv per la seconda stagione.