Sony annuncia le date d'uscita di You Are My Friend e Bad Boys for Life

A distanza di qualche mese dall'annuncio ufficiale dell'avvio delle produzioni, la Sony Pictures annuncia le date d'uscita ufficiali di You Are My Friend e Bad Boys for Life, due titoli che vedremo in futuro nelle sale cinematografiche. Dopo alcune indiscrezioni ora la prospettiva dell'uscita ufficiale delle due pellicole fa aumentare l'attesa.

Interpretata da Tom Hanks e diretto da Marielle Heller, Your Are My Friend è una pellicola drammatica ispirata alla storia di una vera amicizia, quella tra Fred Rogers e il premiato giornalista Tom Junod. Quest'ultimo è un professionista cinico che accetta di scrivere un pezzo sulla vita del pastore protestante e nota personalità televisiva, Fred Rogers, portando sul grande schermo una storia che potrebbe appassionare quanto quella di Saving Mr. Banks, che vedeva anche in quel caso protagonista Tom Hanks.

L'attesissimo Bad Boys for Life, dopo anni di vicissitudini, come l'abbandono di Joe Carnahan dello scorso anno, vedrà finalmente la luce grazie ai fratelli Adil El Arbi e Bilall Fallah che si occuperanno della regia e con il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence nei ruoli di Mike Lowrey e Marcus Burnett. La sceneggiatura è scritta da Chris Bremner.

You Are My Friend uscirà nelle sale il 18 ottobre 2019, proprio in tempo per l'Award Season, mentre Bad Boys for Life debutterà il 17 gennaio 2020, nel week-end del Martin Luther King Jr. Day.