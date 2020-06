Sony Animation, dopo Spider-Man ci saranno più film per adulti?

La presidente di Sony Animation, Kristine Belson, ha parlato del futuro della divisione animazione di Sony nell'epoca post-pandemia, confessando l'intenzione di proseguire su un filone di film più adulto rispetto al classico family friendly a cui gli spettatori sono stati abituati, soprattutto dopo il successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

"Non credo che vedrete altri film d'animazione per famiglie perchè è un genere piuttosto saturo. C'è una coppia di film ai quali stiamo lavorando e siamo davvero entusiasti di distribuire il primo. Penso che vedrete film animati PG-13, qualcosa che non avete mai visto prima. Azione più dura e avventura, questo genere di cose" ha dichiarato Belson.

Operazioni insolite nel campo dell'animazione per il grande schermo a Hollywood, ma i consensi globali ricevuti da Spider-Man: Un Nuovo Universo, sia in termini di critica e sia in termini di pubblico, con un incasso di 375 milioni di dollari a livello globale, pare abbiano convinto Sony Animation a perseguire questa strada.



Il prossimo film targato Sony Animation sarà Connected, previsto il prossimo 23 ottobre; una studentessa universitaria di nome Katie Mitchell intraprende un viaggio con i suoi genitori, il fratello minore e il loro cane nella direzione della scuola di cinema che Katie inizierà a frequentare. Tuttavia i protagonisti dovranno fare i conti con una rivolta della tecnologia provocata da robot di ultima generazione.

