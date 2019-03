Sonoya Mizuno sarà la protagonista dell'adattamento di Mouse Guard

La Twentieth Century Fox continua il casting del suo adattamento cinematografico di Mouse Guard ed oggi, grazie a Deadline, scopriamo che ad affiancare Andy Serkis nel film troveremo l'attrice Sonoya Mizuno.

Sonoya Mizuno, vista nell'acclamata commedia Crazy Rich Asians (da noi uscito con il titolo di Crazy & Rich), sarà la protagonista dell'adattamento diretto da Wes Ball. Oltre a Serkis, l'attrice si unirà nel cast a Thomas Brodie-Sangster e ad Idris Elba, mentre è rumoreggiata la presenza anche dell'attore Giancarlo Esposito.

Ispirato al noto fumetto vincitore del premio Eisner, scritto ed illustrato da David Petersen, Mouse Guard è ambientato in un universo alternativo dove alcuni topi antropomorfi, in un'era medioevale, conosciuti come Guardia dei Topi, passa le intere giornate a difendere i propri simili e a contrastare tutti quelli che vorrebbero far loro del male.

La pellicola sarà realizzata tramite motion capture. Matt Reeves figurerà tra i produttori dell'adattamento insieme a Ross Richie e Stephen Christy e allo stesso Ball. La Fox non ha ancora fissato una data di uscita per l'adattamento ma è possibile che possa arrivare tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.