Sono online dei nuovi art-work minimal con protagoniste le Gemme dell'Infinito!

Inutile negarlo, Avengers: Infinity War è il cinefumettoche aspettiamo con maggiore entusiasmo, senza nulla togliere ad altre pellicole, che comunque quegli eroi vedranno protagonisti. Deve pensarla così anche 'artist digitale BossLogic, che ha usato il suo estro per creare nuovi art-work a tema.

Al momento siamo tutti protesi verso l'uscita del trailer del cinecomic che vedrà riunita una quantità di eroi mai vista prima sul grande schermo e BossLogic ha creato alcuni tra i poster più cool visti finora, usando un approccio completamente diverso.

Lui, come noi, sta passando il tempo che ci divide dall'anticipato trailer, sfruttando le sue doti artistiche e dunque ha usato i simboli dell'Infinito come base per una serie di nuovi poster. E li ha postati su Twitter.

Date pure uno sguardo: sono poster molto minimal ma d'effetto, che ne pensate?

Per adesso possiamo godere, al cinema, di Thor: Ragnarok, ancora per un po' di tempo in sala; poi arriverà, il 14 febbraio, Black Panther e, alla fine, a maggio sarà la volta di Avengers: Infinity War, terza pellicola dedicata alle avventure dei Vendicatori, diretta dai fratelli Anthony e Joe Russo, già al timone di Captain America: The Winter Soldier e CA: CW. Tutti pronti?

La sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."