Sonic è la "versione blu di Detective Pikachu" nel nuovo Honest Trailer del film

Dopo aver demolito Birds of Prey ed aver scherzato sulla Snyder Cut di Justic League il canale Youtube Screen Junkies ha deciso di prendersela anche con il porcospino blu in un divertente Honest Trailer di Sonic - il film.

Dopo aver preso in giro i film sui tie-in, la profonda voce narrante chiarisce che Sonic è una versione più veloce e "più blu" di Detective Pikachu: "Hey, non sarebbe un progetto Sega se non riprendesse qualcosa che Nintendo ha fatto per prima".

Come è lecito aspettarci, è presente anche una critica al primo modello di Sonic e quando il narratore lo vede non può far altro che urlare spaventato, per poi tranquillizzarsi quando appare la versione che abbiamo visto su schermo. "Seguite il vostro eroe mentre si nasconde in una grotta per un decennio e spia tutti i cittadini come se fosse un Pennywise del Montana", prosegue il trailer, inanellando una serie di battute riguardo ai product placement e al coprotagonista del film, che "abbandona la moglie per seguire un porcospino blu".

Nonostante le divertenti critiche di rito, viene comunque definito come un buon film per bambini, abbastanza gradevole da spingere gli spettatori ad attendere l'annuncio di un sequel, che secondo Jeff Bock dovrebbe essere imminente, visti gli ottimi incassi di Sonic. A tal proposito James Marsden si è detto orgoglioso del successo ricevuto.