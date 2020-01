Sonic è più veloce di tutti nel nuovo spot ufficiale per il Super Bowl

La Paramount Pictures ha appena pubblicato un nuovo spot televisivo per il Super Bowl per l'imminente film di Sonic the Hedgehog, adattamento del celebre videogame della SEGA.

Lo spot televisivo, che sarà trasmesso durante la partita di domenica 2 febbraio, presenta un numero di atleti famosi che decantano le lodi di un personaggio senza nome, che ovviamente risulta essere nientemeno che Sonic stesso. Tra questi troviamo Michael Thomas dei New Orleans Saints, Christian McCaffrey dei Carolina Panthers, la medaglia d'oro olimpica Allyson Felix e il pilota della NASCAR Kyle Busch, tutti ammaliati dalle abilità del personaggio protagonista del film.

"Io sono un selvaggio", dice Busch ad un certo punto nello spot televisivo. "Ma lui è su un altro livello." Potete dare un'occhiata al nuovo spot TV direttamente all'interno dell'articolo.

Diretto da Jeff Fowler su una sceneggiatura di Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel, il film vedrà James Marsden nei panni di un agente che farà amicizia con Sonic e Jim Carrey nel ruolo del villain, il Dottor Robotnik. Tra gli altri membri del cast figurano anche Adam Pally, Tika Sumpter e Natasha Rothwell.

Il primo adattamento cinematografico del personaggio - che è già apparso sul grande schermo in Ready Player One e Ralph Spacca Internet - arriverà nei cinema italiani dal prossimo 13 febbraio.

