Sonic, l'uscita del film in Cina è stata posticipata a causa del Coronavirus

La Paramount Pictures ha rinviato l'uscita in Cina di Sonic the Hedgehog, che inizialmente avrebbe dovuto debuttare nel paese il 28 febbraio, a causa delle crescenti preoccupazioni relative all'epidemia di Coronavirus.

I cinema in Cina sono chiusi indefinitamente a causa della crisi, e lo studio ha annunciato la sua decisione pochi minuti fa, affermando:

"A causa dell'attuale situazione del coronavirus, la data di uscita in Cina del film Sonic the Hedgehog sarà posticipata e annunceremo una nuova data in un secondo momento. Il nostro Sonic dovrà temporaneamente decelerare, ma non vediamo l'ora di farlo debuttare sul grande schermo in Cina quando sarà opportuno farlo", ha aggiunto Paramount. "Mentre l'intero paese e il mondo si uniscono per combattere lo scoppio del Coronavirus, vorremmo esprimere la nostra gratitudine e rispetto a tutto il personale medico, il personale di soccorso e le persone in servizio che ci forniscono l'assistenza e il supporto necessari durante questa vicenda."

In Cina, la nazione più popolosa del mondo, sono stati segnalati 77.150 casi, col bilancio delle vittime che è salito a 2.592, secondo quanto riportato lunedì dalla Commissione nazionale per la salute della Cina.

Nel frattempo, nel resto del mondo, Sonic the Hedgehog ha superato le aspettative al box office segnando un nuovo record per gli adattamenti dei videogame, con circa $106 milioni nelle sue prime due settimane in Nord America e altri $96 milioni da altri mercati internazionali.

