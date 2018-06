Sonic the Hedgehog: Tika Sumpter in trattative per unirsi al cast

Secondo quanto riportato da Variety, Tika Sumpter sarebbe in trattative per unirsi al cast di Sonic the Hedgehog, adattamento della popolare saga videoludica SEGA.

Nota per il suo lavoro come modella, la Sumpter ha esordito sul grande schermo con Brooklyn’s Finest ed è apparsa in commedie come Poliziotto in prova e Un poliziotto ancora in prova con Kevin Hart. La vedremo anche in The Old Man and the Gun con Robert Redford.

Dopo un avvio piuttosto travagliato - dal momento che la pellicola doveva inizialmente essere un prodotto a marchio Sony, mentre poi è stata la Paramount a decidere di svilupparlo - sappiamo che Tim Miller sarà il produttore della pellicola, mentre a dirigere il progetto sarà Jeff Fowler. Al momento non si conoscono i dettagli della trama, ma sappiamo che uno degli “umani” del film avrà il volto di James Marsden, attualmente impegnato nella serie HBO Westworld e interprete di Ciclope nella vecchia trilogia sugli X-Men (nonché del compagno di Lois Lane in Superman Returns sempre di Bryan Singer). Secondo le prime indiscrezioni, la storia differirà dal videogame, in quanto seguirà la battaglia tra Sonic e il malvagio Doctor Robotnik.

Si tratterà del primo adattamento cinematografico della popolare serie videoludica targata SEGA inaugurata nel 1991, anche se il personaggio di Sonic era già apparso in precedenza in Ralph Spaccatutto e nel recente Ready Player One.