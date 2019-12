Sonic the Hedgehog: svelato un poster molto 'fumettoso' in vista della CCXP

Recentemente si è fatto un gran parlare di Sonic the Hedgehog, più per i suoi difetti produttivi che per il film in sé, ma il recente trailer ha un po' risollevato gli animi di tutti, spostando l'attenzione sulla pellicola vera e propria. Per esempio, è stato svelato un nuovo poster.

La locandina, dall'aspetto decisamente fumettoso e molto ispirato e graficamente e per l'uso dei colori, è stata svelata in occasione della convention brasiliana CCXP, nel corso della quale, dove tra l'altro verranno fatti annunci e possibilmente saranno svelate novità anche per quanto riguarda gli universi di Star Wars, Marvel e DC Films (sappiamo che qui avverrà la presentazione del trailer di Wonder Woman 1984).

Sonic the Hedgehog è stato al centro delle polemiche negli ultimi mesi a causa del criticato design del personaggio principale, completamente rivisto dopo che i fan di tutto il mondo avevano addirittura minacciato di boicottare il film dopo averlo visto nel primo trailer ufficiale. Fan che sembrano essersi rassicurati dopo il trailer più recente del film. Uno degli animatori coinvolti nella riprogettazione ha rivelato che il lavoro il ha tenuti impegnati per mesi, una vera corsa contro il tempo: "Per modificare tutto ci sono voluti molti mesi, dal momento che gran parte del film era già terminato. E il processo consisteva essenzialmente nel ridisegnare il modello, creare una nuova piattaforma e tornare indietro per animare tutto con il personaggio. Alcune cose sono state salvate dalle vecchie animazioni ma altre hanno dovuto praticamente essere di nuovo animate" ha spiegato Max Schneider.

Pare che sia stata la Paramount a spingere inizialmente per un design più realistico e originale. Tuttavia pare non ci siano informazioni precise sui costi di questa operazione dell'ultim'ora. Tra chi sostiene che non sia stata una grossa spesa e chi invece che lo sia stata eccome.

Diretto da Jeff Fowler, Sonic The Hedgehog debutterà nelle sale il 14 febbraio 2020. La data iniziale dell'8 novembre è stata spostata proprio per permettere alla produzione di lavorare al nuovo design del riccio, che a giudicare dalle prime reazioni sembra avere colpito nel segno.