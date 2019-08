Sonic The Hedgehog: SEGA ha piena fiducia in Paramount per l'adattamento

Quando è stato pubblicato il primo trailer ufficiale Sonic the Hedgehog, con il conseguente rinvio del film per "rimediare" al look del personaggio, molti si sono chiesti perché Sega non avesse un certo controllo creativo sull'adattamento targato Paramount.

Parlando con gamesindustry.biz, il presidente e COO di SEGA Europe Gary Dale ha parlato dell'approccio della compagnia sulla realizzazione del film:

"Ovviamente conosciamo molto bene il personaggio e il brand. Paramount ha una grande competenza nel realizzare film. Il trucco è mettere insieme queste abilità per realizzare il miglior film possibile. Per essere onesti, Paramount è stata molto aperta nell'ascoltare i suggerimenti della community che circonda Sony, che certamente ha una fanbase molto fedele con persone che hanno un'idea ben precisa di chi sia Sonic, di come dovrebbe comportarsi, e come dovrebbe apparire. E credo che Paramount abbia preso molto da quei consigli."

Per quanto riguarda il coinvolgimento di Sega, Dale ha spiegato perché sarebbe sbagliato interferire con Paramount in un campo che quest'ultima conosce molto bene: "Penso che l'opportunità con Sonic sia una situazione particolare per quel film. E la nostra visione è che noi siamo bravi a fare i videogiochi e Paramount è molto brava a fare i film... Questo è un film. L'idea di controllare Paramount sarebbe un approccio sbagliato. Ma allo stesso tempo per Paramount sarebbe sbagliato non tenere conto della nostra visione di Sonic. Siamo alla ricerca di una collaborazione creativa che riesca a tirare fuori il meglio dal film. E negli anni, se guardo al successo dei franchise di videogiochi al cinema i risultati sono piuttosto misti. L'idea che chi realizza videogiochi possa controllare il processo e creare grandi film... non so se sia vero o no."

La data di uscita del film al momento è fissata a febbraio 2020, con il produttore Tim Miller che recentemente ha voluto rassicurare i fan sul look del riccio. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer di Sonic The Hedgehog.