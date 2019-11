Sonic The Hedgehog: rivelati nuovi dettagli sulla riprogettazione del film

Secondo un nuovo report sono stati diffusi nuovi dettagli sulla complicata riprogettazione di Sonic The Hedgehog. Pare che sia stata la Paramount a spingere inizialmente per un design più realistico e originale. Novità che sono state rese note da uno degli animatori che ha partecipato alla lavorazione del film, l'argentino Max Schneider.

Schneider sostiene che il processo di riprogettazione è durato cinque mesi, iniziato con il lavoro sul volto del personaggio, e finito con le sue scarpe.

Detto questo, Max Schneider afferma che non ci sono state pressioni sugli animatori affinché lavorassero con un'intensità maggiore del normale, anzi alla squadra è stato dato tutto il tempo necessario, visto che il processo non era affatto costoso, almeno secondo Schneider.

Paramount, come detto prima, ha spinto per il primo progetto, di cui era molto fiduciosa. Tuttavia il contraccolpo è stato troppo grande, e si è deciso ad una riprogettazione.



"Per modificare tutto ci sono voluti molti mesi, dal momento che gran parte del film era già terminato. E il processo consisteva essenzialmente nel ridisegnare il modello, creare una nuova piattaforma e tornare indietro per animare tutto con il personaggio. Alcune cose sono state salvate dalle vecchie animazioni ma altre hanno dovuto praticamente essere di nuovo animate" ha spiegato Schneider.

Il nuovo materiale sembra comunque soddisfare maggiormente i fan di Sonic. Schneider sostiene che il processo di rielaborazione del personaggio non fosse molto dispendioso mentre una fonte vicina alla Paramount sostiene che il processo di riprogettazione è stato molto costoso.