Sonic the Hedgehog: il regista ha offerto un cameo a The Rock

Negli ultimi mesi si è parlato molto dell'adattamento cinematografico di Sonic the Hedgehog per via del look riservato al personaggio principale, e mentre si corre in post-produzione per terminare il film, il regista ha offerto la possibilità di apparire in un cameo nientemeno che a Dwayne The Rock Johnson.

Infatti, nell'ultimo spot televisivo diffuso in streaming sul film, il personaggio di Sonic non solo si chiede in che anno è capitato, ma anche se in quella linea temporale The Rock sia il Presidente degli Stati Uniti. Dopo aver visto il riferimento, lo stesso The Rock ha ripostato lo spot sul suo account Twitter, scrivendo: "Ero così folle da interpretare Sonic al college. Molte lune dopo ecco questo... La vita a volte può essere così maledettamente imprevedibile e surreale".

Dopo aver visto la risposta di The Rock, il regista del film, Jeff Fowler, non ci ha pensato su due volte prima di offrire all'attore un cameo nel film: "C'è ancora tempo per un cameo di The Rock in Sonic - The Movie". Sebbene non sia una richiesta esplicita, è chiaro che sia il regista che la produzione sarebbe favorevole ad avere nel proprio film il cameo di una delle star di maggior successo al botteghino degli ultimi anni. Adesso, non rimane che attendere un'eventuale risposta di Johnson, dato che i suoi fan sono già più che favorevoli a una sua partecipazione nella pellicola.

Intanto, The Rock sarà a Natale nelle nostre sale con l'atteso Jumanji: The Next Level, sequel del film campione di incassi del 2017 e che potrebbe replicare il suo notevole successo e superarlo raggiungendo il traguardo del miliardo di dollari, tutto questo nonostante l'uscita in contemporanea (o quasi) con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. I produttori infatti non sono affatto preoccupati della cosa, era già successo con il precedente film e Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

In Sonic: The Hedgehog, Sonic sarà doppiato da Ben Schwartz, mentre il cast live-action include Jim Carrey nei panni del Dottor Robotnik/Eggman, James Marsden come Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione, e Adam Pally nel ruolo del collega di lavoro di Tom. Insieme a loro anche Tika Sumpter, Natasha Rothwell e Neal McDonough. Dopo il rinvio, la nuova data di uscita è fissata per il 14 febbraio 2020 negli Stati Uniti.