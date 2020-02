Sonic the Hedgehog, un dietro le quinte ci mostra la trasformazione di Jim Carrey

La Paramount Pictures ha pubblicato pochi minuti fa un nuovo dietro le quinte per Sonic the Hedgehog, adattamento cinematografico del celebre videogame SEGA Sonic.

Il filmato, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, si focalizza sul lavoro e la trasformazione di Jim Carrey, che nel film interpreterà il temibile villain Dottor Robotnik.

Scritto da Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel (The Cloverfield Paradox), il film racconta la storia di Tom Wachowski, un poliziotto della cittadina rurale di Green Hills che decide di aiutare Sonic a fuggire dal governo, che nel frattempo cerca di catturarlo. Il film è diretto da Jeff Fowler, con Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) che figura come produttore esecutivo.

Il cast di Sonic the Hedgehog include, oltre a Jim Carrey nei panni del villain, anche James Marsden (Westworld, X-Men) nel ruolo di Wachowski, Adam Pally (The Mindy Project) nei panni del collega ufficiale di polizia di Tom, Tika Sumpter (Ride Along), e Natasha Rothwell (Wonder Woman 1984). Ben Schwartz ha fornito la voce a Sonic nella versione originale.

Sonic the Hedgehog arriverà nei cinema italiani in tempo per la festa di San Valentino, con la data di uscita fissata per il 13 febbraio.

