Sonic The Hedgehog: i poster internazionali mostrano da vicino il nuovo design del riccio

Dopo aver visto il nuovo design del personaggio nel trailer di Sonic The HedgeHog, possiamo dare un'occhiata all'icona di SEGA anche nei nuovi poster internazionali.

Le immagini, che potete trovare in calce alla notizia, mostrano da vicino quanto è cambiato il personaggio rispetto alla versione vista nel discusso primo trailer. Il poster in lingua inglese conferma inoltre la veridicità dei leak emersi in rete nelle scorse settimane, visto che ritrae il riccio nella stessa identica posa.

Diretto da Jeff Fowler, Sonic The Hedgehog debutterà nelle sale il 14 febbraio. La data iniziale dell'8 novembre è stata spostata proprio per permettere alla produzione di lavorare al nuovo design del riccio, che a giudicare dalle prime reazioni sembra avere colpito nel segno. Dopo essere apparso in Ready Player One e Ralph Spacca Internet, Sonic sembra finalmente pronto a fare il suo vero grande debutto sul grande schermo.

Ben Schwartz darà la voce a Sonic, mentre nel resto del cast troveremo Jim Carrey nei panni del Dottor Robotnik/Eggman, che già aveva convinto molti fan con il primo teaser; James Marsden sarà Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione, e infine Adam Pally interpreterà il suo collega di lavoro di Tom.

Voi cosa ne pensate? Avete apprezzato il cambiamento? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.