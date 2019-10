Sonic the Hedgehog: una nuova immagine conferma i leak sul redesign del personaggio?

Con l'uscita del film prevista per il prossimo febbraio, è solo questione di tempo per vedere un primo sguardo ufficiale al nuovo look di Sonic The Hedgehog. Nel frattempo, però, è emersa in rete un'immagine che sembra confermare la validità dei leak usciti di recente.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, è stato avvistato quello che potrebbe essere un banner ufficiale del film di Paramount: con un look molto simile a quello originale dei videogiochi SEGA, la foto è pressoché identica ad una delle due immagini mostrate nei leak precedenti. Che sia davvero questo il redisgn definitivo del riccio?

Previsto inizialmente per l'8 novembre 2019, il live-action dedicato all'icona videoludica è stato rimandato di qualche mese proprio per permettere al regista Jeff Fowler e il suo team di lavorare al nuovo look di Sonic, per cui il produttore Tim Miller ha voluto rassicurare i fan.

Nel film Sonic sarà doppiato da Ben Schwartz, mentre nel resto del cast troveremo il sempre in forma Jim Carrey nei panni del Dottor Robotnik/Eggman; James Marsden come Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione, e Adam Pally nel ruolo del collega di lavoro di Tom.

Cosa ne pensate del nuovo leak? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.