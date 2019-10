Sonic The Hedgehog, Jim Carrey parla della pressione che circonda il film

Ora che il redesign di Sonic per il live-action misto ad animazione digitale Sonic The Hedgehog è spuntato in rete Jim Carrey, che nel film interpreterà il villain Dr. Ivo Robtonik, ha parlato della pressione che circonda il progetto Paramount.

L'adattamento del celebre videogioco della SEGA originariamente sarebbe dovuto uscite nelle sale questa settimana, insieme a Doctor Sleep, Last Christmas e Midway, ma dopo la diffusione del primo trailer il design del personaggio principale è stato bocciato dai fan, diventando virale al punto da costringere la major a fare marcia indietro e pensare ad una nuova caratterizzazione.

A questo proposito, Jim Carrey ha dichiarato:

"Credo negli autori. Credo nei creativi. Facciamo quello che possiamo fare e quindi la tecnologia farà il suo corso e le opinioni delle persone si evolveranno. E chi sa in cosa si trasformerà? Sei diventato il loro mostro Frankenstein ad un certo punto, giusto?".

Voi cosa ne pensate? Hanno fatto bene i produttori a cedere alle lamentele del pubblico, o avrebbe dovuto seguire le proprie idee iniziali? Discutiamone nei commenti.

Ricordiamo che, ad oggi, la data di uscita del film è fissata per febbraio 2020. Il cast di Sonic - Il film include, oltre a Jim Carrey, anche James Marsden come Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione; Adam Pally (The Mindy Project, Iron Man 3) nel ruolo del collega di lavoro di Tom; Tika Sumpter, Natasha Rothwell e Neal McDonough.

Si tratta del primo adattamento per Sonic, sebbene il personaggio sia precedentemente apparso tramite brevi camei in Ready Player One e Ralph Spacca Internet.