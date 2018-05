Sonic the Hedgehog: James Marsden sarà il protagonista "umano" del film!

James Marsden di Westworld è stato scritturato per far parte del cast di Sonic the Hedgehog e sarà il protagonista umano! Avevate letto delle recenti speculazioni che volevano Paul Rudd se non, addirittura Owen Wilson o Jack Black nel ruolo? Beh, ecco, adesso sappiamo chi sarà il lead character della nostra specie!

Dopo un avvio piuttosto travagliato - dal momento che la pellicola doveva inizialmente essere un prodotto a marchio Sony, mentre poi è stata la Paramount a decidere di svilupparlo - sappiamo che Tim Miller sarà il produttore della pellicola, mentre a dirigere il progetto sarà Jeff Fowler.

La notizia che James Marsden sarà il protagonista è stata riportata da Variety e, anche se non conosciamo alcun dettaglio sulla trama del film, possiamo estrapolare dalla casting call fatta per il personaggio, che il suo nome è Tom, un poliziotto che si ritrova ad aiutare Sonic nel corso della sua avventura.

Come certamente saprete, Marsden è famoso non solo per la serie tv distopica Westworld, ma per aver anche interpretato, da ragazzo diverse serie tv e poi, più recentemente, il ruolo di Ciclope nei film originali dedicati agli X-Men. Che ne dite? Vi alletta l'idea di vederlo in questa nuova produzione Paramount?