Sonic the Hedgehog incassa $3 milioni al botteghino di giovedì

Sonic the Hedgehog, commedia per famiglie live-action di Paramount Pictures basata sul personaggio del videogioco SEGA, ha guadagnato $3 milioni di dollari al botteghino dalle anteprime di giovedì.

Nel giorno di San Valentino e col weekend del President's Day, la Paramount si aspetta un'apertura da $40 milioni di dollari nei soli USA (il budget, lo ricordiamo, è a $95 milioni), con la speranza che il film possa incassare a sufficienza da giustificare un sequel.

Il concorrente diretto per questo prodotto è Pokemon: Detective Pikachu, che però è uscito in un mese estivo e incassò $5,7 milioni in anteprime per un'apertura di $54,3 milioni. Un altro contendente sempre dello stesso anno potrebbe essere The Lego Movie 2: The Second Part, che invece aprì con $1,5 milioni in anteprime e debuttò con $34,1 milioni sul weekend. Per altri confronti, il remake live-action Disney di Dumbo dell'anno scorso fece $2,6 milioni in anteprime e aprì cin $46 milioni, mentre How to Train Your Dragon 3 raccolse $3 milioni in anteprime e $55 milioni dal week-end.

Nel frattempo Fantasy Island non ha aperto tramite anteprime ma gli analisi prevedono un'apertura sul week-end di 4 giorni da $13-15 milioni, contro un budget di $18 milioni. "

