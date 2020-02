Sonic the Hedgehog, il film contiene scene post-credit?

Come ogni blockbuster che nell'era dei Marvel Studios vuole fregiarsi di questo titolo, anche Sonic The Hedgehog della Paramount Pictures contiene delle scene post-credit, quindi non abbiate fretta di lasciare i vostri posti al termine del film.

Ma nel caso in cui abbiate aperto questo articolo dopo essere già tornati a casa, non temete: ecco per voi un riepilogo delle scene post-credit di Sonic. Come al solito, invitiamo chi non ha ancora visto il film a prestare attenzione all'allerta spoiler che contrassegna questo articolo.

Durante i titoli di coda di Sonic The Hedgehog infatti ci saranno ben due scene, pensate soprattutto per i fan della saga videoludica. Nella prima scena, incentrata sul Dr. Robotnik di Jim Carrey, il villain si rade la testa con una roccia affilata e dopo aver gonfiato il suo corpo in proporzioni da cartone animato, si volta e fa capire di essere rimasto bloccato su un pianeta aliena per un periodo di tempo imprecisato, coi suoi iconici baffi che nel frattempo hanno raggiunto dimensioni assurde ma molto più simili a quelle della sua controparte nei videogiochi.

La seconda scena dei titoli di coda riserva una sorpresa ancora più grande, dato che introduce sul grande schermo la volpe a due code Miles "Tails" Prower, accompagnato perfino dalla musica che lo contraddistingue nei videogame. Per chi non lo sapesse, Tails ha fatto il suo debutto nel videogioco Sonic the Hedgehog 2 e rapidamente è diventato famoso come il migliore amico di Sonic, con le sue due code che gli permettono di volare. La scena ci fa capire per Tails sta cercando Sonic per avvertirlo di qualcosa, e quindi è chiaro che il suo scopo è quello di anticipare un eventuale secondo capitolo.

