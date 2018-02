Sonic the Hedgehog: il film arriva nei cinema nel 2019

Come rumoreggiato da tempo, l'adattamento cinematografico di Sonic the Hedgehog debutterà nei cinema nel 2019. Lo svela il: la pellicola sarà distribuita nei cinema statunitensi il 15 novembre 2019.

Al momento il film dovrà vedersela al box-office contro Margie Claus, che vede nel cast Melissa McCarthy; uscirà una settimana dopo il 25° film su James Bond ancora senza titolo e, al momento, la pellicola della Disney Noelle (che, secondo i rumor, potrebbe approdare direttamente sulla nuova piattaforma digitale della Casa di Topolino).

Jeff Fowler si occuperà della regia dell'adattamento cinematografico prodotto da Neal H. Moritz. Il regista del primo Deadpool, Tim Miller, rivestirà il ruolo di produttore esecutivo insieme a Toby Ascher. Dimitri Johnson e Dan Jevons saranno co-produttori.

Patrick Casey e Josh Miller si stanno occupando della sceneggiatura. Sonic the Hedgehog, famoso personaggio dei videogames SEGA, sarà adattato in un film descritto come un ibrido tra live-action e animazione CGI. Tra i produttori segnaliamo anche Takeshi Ito e Mie Onishi.

"C'è un filone di nostalgia che va molto di moda ultimamente, è per questo che abbiamo deciso di fare il film." aveva dichiarato Mike Evans di SEGA in un'intervista "Tutto quello che ha fatto la Nintendo sta spargendo in giro ondate di nostalgia perché loro hanno fatto delle cose spettacolari e hanno ottenuto molto successo con le classic NES. C'è un documentario che uscirà a breve, sui vecchi videogames, che si intitola Console Wars. E certo, avremo il film di Sonic nel 2019!"