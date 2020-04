Sonic the Hedgehog, gli easter egg che solo i veri fan hanno notato nel film

Non è passato molto tempo dall'uscita di Sonic the Hedgehog nelle sale, ma per via dei recenti cambiamenti che hanno sconvolto l'industria cinematografica, l'adattamento del celebre personaggio della SEGA è già disponibile negli Stati Uniti per l'home-video.

Il film è pieno di riferimenti nascosti al franchise videoludico, ma per coloro che non conoscono molto bene la tradizione di Sonic, la Paramount Pictures ha pubblicato un nuovo video che evidenzia gli easter-egg del film.

Potete gustarvelo comodamente all'interno del player dell'articolo.

La serie di videogiochi Sonic the Hedgehog è stata lanciata nel 1991 e, combinata con i vari spettacoli televisivi animati e i fumetti pubblicato nel corso degli anni, c'è una mitologia a dir poco ricca a disposizione degli appassionati. Il video include diversi rimandi e strizzatine d'occhio che qualsiasi fan di Sonic noterebbe all'istante, ma i nuovi arrivati saranno sicuramente interessati ad apprendere nuove nozioni.

Tra queste, citiamo il simbolo della bandanna di Sonic ma anche il logo del suo primo videogioco, nonché gli smeraldi del caos a cui si fa riferimento attraverso il disegno di uno smeraldo sulla mappa dei mondi sicuri di Sonic. Qual è il vostro easter-egg preferito? Ditecelo nei commenti.

Per altre notizie vi rimandiamo alla recensione di Sonic e ai primi otto minuti del film, pubblicati da Paramount qualche giorno fa.