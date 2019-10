Sonic The Hedgehog: diverse perplessità sul costume di Halloween del personaggio

A diversi mesi di distanza dal trailer di Sonic The Hedgehog e dalle relative critiche nei confronti del design del personaggio, tanto da indurre lo studio a tornare sui suoi passi, anche il costume di Halloween è stato definito da 'incubo. L'opportunità di vestirsi come il protagonista blu del franchise sembra che non riscuota grande successo.

Osservando l'immagine del costume pubblicata su Instagram si possono notare diversi aspetti del look che lasciano perplessi i fan, quasi quanto li lasciò perplessi con il trailer.

Ma così come per il look del personaggio nel film, forse i fan possono sperare di vedere qualche modifica anche riguardo al costume di Halloween? Probabilmente no, il 31 ottobre ormai è dietro l'angolo.



E per quanto riguarda il film, nonostante l'annuncio di un ritardo nella conclusione dei lavori al fine di ottenere il design adeguato a Sonic, alcuni fan sono preoccupati che in realtà questo ritardo sia legato a modifiche ormai arrivate troppo tardi.

Scetticismo riguardo alla ri-progettazione del look dopo le proteste dei fan l'ha mostrato Jim Carrey, che interpreta il dottor Robtnik.

"Non so esattamente cosa provo per il pubblico che è coinvolto nella creazione" ha spiegato Carrey, affermando che a volte la coscienza collettiva decide che non vuole qualcosa. Jim Carrey ha infatti dichiarato di non sapere se rimandare Sonic sia un bene o un male.

In ogni caso SEGA ha piena fiducia in Paramount, così com'è stato annunciato nel mese di agosto.