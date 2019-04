Sonic the Hedgehog: la descrizione del footage presentato al CinemaCon

Grazie a ComicBook.com, possiamo dunque fornirvi una descrizione dettagliata di queste scene, che hanno inoltre visto la partecipazione di un importante comprimario del porcospino blu. Ebbene, il filmato si apre con Sonic, che oltrepassa l'amico Tom Wachowski ad una velocità di 760 km/h, monitorati su un apposito radar. Lo vediamo correre per le strade e per i boschi. Appare quindi il logo della Paramount, circondato dai rings (gli anelli dorati, tipici del videogioco, ndr). Sonic è veloce a tal punto da causare un'esplosione. Tom lo trova e, spaventato, inietta un tranquillante sulla gamba del porcospino. Più tardi, è lo stesso Sonic a spiegare all'amico di sentirsi in dovere di salvare il suo pianeta . Successivamente, lo vediamo alle prese con un camion che li stava inseguendo, mentre diverse scene d'azione si palesano agli spettatori. Vediamo Sonic nascosto all'interno della borsa di Tom, il quale, nel suo ufficio, spiega ai colleghi che al suo interno vi è un bambino. Il filmato, improvvisamente, viene stoppato per permettere l'entrata in scena di Jim Carrey (doppiatore del Dr. Robotnik nella pellicola), che entusiasma il pubblico con un magnifico dialogo. Vediamo quindi a scoprire che, in un'altra clip, l'esercito ha stretto una forte collaborazione con il personaggio. Robotnik stesso, in una sequenza, dichiara di essere al comando delle loro operazioni. Lo vediamo mentre fa la conoscenza di Tom, riesce ad individuare Sonic e si diletta in alcune stravaganti mosse di danza. Alla fine della clip, il personaggio si mostra con il suo classico look del videogioco . Non ci è voluto molto prima che, nei momenti successivi alla presentazione, i fan iniziassero a commentare le sequenze sulle varie piattaforme social . Le reazioni, come si può evincere da alcuni tweet, sono in alcuni casi molto ottimiste, in altri leggermente meno entusiaste. Al momento, non ci resta che aspettare il rilascio di altre informazioni legate al film, da parte della casa di produzione. Recentemente, il doppiatore del protagonista, Ben Schwartz , ha rivelato che nella pellicola saranno presenti diversi easter egg legati alle avventure del personaggio nel corso degli anni.

First two teasers for SONIC THE HEDGEHOG look kinda silly and definitely more oriented for a younger audience. At least Jim Carrey seems to be having an amazing time as Dr. Robotnik. #CinemaCon — Kate Erbland (@katerbland) April 4, 2019

It’s absurd we live in a world where there’s a SONIC THE HEDGEHOG movie. And it’s more absurd that, now, after seeing a clip, I want to see it. I just don’t know anymore. — Mike Ryan (@mikeryan) April 4, 2019