Sonic The Hedgehog: Ben Schwartz assicura un accurato re-design del personaggio

Attraverso il suo profilo Instagram, l'attore Ben Schwartz è intervenuto per rassicurare anch'egli i fan scontenti del design di Sonic mostrato nel primo trailer della pellicola diretta da Jeff Fowler.

L'attore ha, infatti, postato un'immagine che indica la nuova data d'uscita di Sonic The Hedgehog recentemente posticipato a causa delle pesanti lamentele dei fan dopo la diffusione del primo trailer ufficiale della pellicola. La mano che regge il cartello con la data succitata è quella del personaggio principale, stavolta dotata di un guanto bianco proprio come il protagonista della serie videoludica.

Nella didascalia possiamo leggere: "In arrivo nei vostri cinema il 14 febbraio 2020! E... è un guanto quello che vedo? Dal nostro regista Jeff Fowler - "Ci vorrà ancora un altro po' di tempo per rendere Sonic semplicemente corretto". Schwartz ha quindi ripreso il post già diffuso dal regista di Sonic e ha in qualche modo aggiunto una piccola ventata di ironia per sdrammatizzare la vicenda.

Previsto inizialmente per l'8 novembre 2019, il live-action dedicato all'icona della serie videoludica di SEGA arriverà nelle sale appunto il 14 febbraio 2020. Tra le critiche più feroci alla pellicola, dopo la visione del famigerato primo teaser, c'è Jeff Block di Exhibitor Relations, il quale aveva commentato in questo modo: "Sembra che la gente che ci ha lavorato non abbia la minima idea o comprenda l'amore per il prodotto", riferendosi in seguito a un esempio corretto di design in Pokémon: Detective Pikachu: "In quel film l'amore per il prodotto e per i Pokémon si percepisce a ogni angolo di ogni frame, sembra sia stato davvero fatto da gente che adora i Pokémon, per questo i fan di vecchia data apprezzeranno".

Non ci resta che attendere il nuovo lavoro degli addetti al design del personaggio di Sonic e aspettare l'uscita di un nuovo trailer del film.