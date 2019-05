Sonic The Hedgehog è stato rimandato ufficialmente al 2020

In seguito alle pesanti critiche sul design del personaggio, il regista Jeff Fowler ha deciso di accontentare le richieste dei fan e rimettere mano a Sonic The Hedgehog. Proprio per questo motivo, oggi è lo stesso Fowler a rivelare che il film è stato rimandato ufficialmente al 2020.

Previsto inizialmente per l'8 novembre 2019, il live-action dedicato all'icona videoludica di SEGA arriverà nelle sale il 14 febbraio 2020. Tramite un post su twitter che potete trovare in calce alla notizia, il regista ha confermato che la produzione "si prenderà un po' più di tempo per fare Sonic come si deve".

Il film targato Paramount in questo momento si trova in una posizione molto delicata: se inizialmente molti hanno espresso la loro delusione per il design del riccio, la decisione di modificare il personaggio in base alle richieste dei fan sembra aver attirato ancora più lamentele di quelle iniziali. L'avvenimento ha infatti riacceso lo storico dibattito sulle influenze del pubblico sugli autori, specie per quanto riguarda grandi produzioni come quella Paramount.

Chi sembra aver riscontato particolare successo dal primo trailer di Sonic The Hedgehog è invece Jim Carrey e il suo Dr. Robotnik, storico villain del franchise videoludico. Cosa pensate della decisione di rimandare il film di qualche mese? Come sempre fatecelo sapere nei commenti qui sotto.