Sonic, finalmente svelata la data di uscita dell'edizione home-video!

Preparatevi all’avventura più divertente di tutte in compagnia del porcospino blu più amato di sempre, perché è in arrivo direttamente a casa vostra il campione di incasso Sonic: The Hedgehog, adattamento cinematografico del famoso videogame firmato Paramount Pictures.

Il film sarà disponibile in Dvd, Blu-ray, Blu-ray Steelbook, 4K Ultra HD e Digital HD a partire dal 10 giugno: le varie edizioni home-video saranno ovviamente ricche di contenuti bonus imperdibili, tra le quali una nuova avventura in giro per il mondo raccontata tramite un inedito cortometraggio animato, scene eliminate e divertitevi papere dal set, nonché un dietro le quinte per esplorare le origini della leggendaria icona del mondo dei videogame e anche un approfondimento sul lavoro di Jim Carrey nei panni di Dr. Robotnik.

Dotato di un'incredibile velocità, Sonic approda sulla Terra e ne fa la sua nuova casa. Questo finché non complica le cose attirando l’attenzione del malvagio Dr. Robotnik, col quale ingaggia una vera e propria corsa attraverso il globo che il cattivo vuole conquistare per sé, e che Sonic ovviamente deve cercare di salvare. Per fortuna il protagonista troverà un inatteso aiuto nello sceriffo Tom Wachowski e la sua famiglia.

I contenuti speciali qui sotto:

Scene inedite e blooper

Bufera blu: la nascita di Sonic

La creazione di Robotnik con Jim Carrey

Per amore di Sonic

Il giro del mondo in 80 secondi

E molto altro!

