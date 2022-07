Sonic, successo oltre le aspettative: Sega pronta ad adattare nuovi videogames!

Sonic 3 è stato annunciato ma Sega sembra non averne ancora abbastanza e visto il grande successo ottenuto dai due film dedicati al celebre riccio blu, la multinazionale giapponese è pronta ad adattare nuovi videogames nel corso dei prossimi anni.

Originariamente riportato da IGN, il rapporto afferma che l'obiettivo di Sega di "ampliare le forme di narrazione" è una parte fondamentale del nuovo corso della sua strategia aziendale. Con questo obiettivo in mente, l'azienda è aperta alla prospettiva di molti altri potenziali adattamenti live-action dell'ampio e amato catalogo di Atlus. Questi giochi includono personaggi del calibro delle serie Shin Megami Tensei e Persona, nonché la serie Trauma Center, Catherine e 13 Sentinels: Aegis Rim.

"I mondi di Atlus sono pieni di dramma, stile all'avanguardia e personaggi avvincenti", ha detto a IGN Toru Nakahara, produttore principale di Sega dei film live-action di Sonic the Hedgehog e della serie TV Sonic Prime. "Storie come quelle del franchise di Persona sono davvero importanti per i nostri fan e vediamo in esse un'opportunità per espandere il racconto in direzioni che nessuno ha mai visto - o giocato - prima".

Gli incassi di Sonic hanno sicuramente motivato questa nuova strategia aziendale di Sega che vede nel live-action il futuro del mondo videoludico. Non è ancora chiaro quali giochi verranno adattati ma è evidente che la multinazionale è già a lavoro alla ricerca di nuovi partner con lo scopo di mettere in cantiere qualcosa che sia in grado di soddisfare la passione del pubblico.

