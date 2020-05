Sonic, il sequel è ufficiale: scoprite tutti i dettagli

A conferma di quanto anticipata il mese scorso dall'analista del box office Jeff Bock, Paramount Pictures e SEGA hanno dato il via libera per il sequel di Sonic - Il Film, pellicola basata sulla celebre icona videoludica che a inizio anno ha firmato il miglior esordio di sempre per un film tratto da un videogioco.

Secondo quanto riportato da Variety, il seguito potrà contare sul team che ha realizzato il primo capitolo: Jeff Fowler farà ritorno alla regia con Pat Casey e Josh Miller che si occuperanno nuovamente della sceneggiatura. Il film è ancora alle prime fasi dello sviluppo, dunque non ci sono ancora novità sui nuovi membri del cast o sulla data di inizio delle riprese.

La pellicola vedrà alla produzione Neal H. Moritz, Toby Ascher and Toru Nakahara, con Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller (Deadpool, Terminator - Destino Oscuro) in veste di produttori esecutivi.

Uscito nelle sale lo scorso febbraio, Sonic - Il film ha ottenuto globalmente 306 milioni di dollari: complice la pandemia, si tratta del secondo migliore incasso del 2020 dietro solo a Bad Boys For Life (419 milioni) e davanti a Dolittle (223 milioni) e Birds of Prey (201 milioni).

Il primo film, lo ricordiamo, sarà disponibile in home-video a partire dal prossimo 10 giugno. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Sonic - Il Film.