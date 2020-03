Sonic, una scena eliminata del film rivela un destino alternativo per un personaggio

Sonic Il Film ha sbancato al botteghino, diventando anche il film di maggiore successo tra quelli basati sui videogiochi. Ma la pellicola presentava inizialmente delle delle differenze (non solo a livello di grafica). Scopriamone una grazie a una scena alternativa.

Nell'edizione home-video di Sonic (che pare arriverà anche prima del previsto), tra i contenuti speciali è presente anche una serie di scene tagliate, tra cui anche quella che vi stiamo per descrivere.



Nella versione cinematografica del film, Longclaw (Donna Jay Fulks), la civetta antropomorfa protettrice del piccolo riccio blu, va incontro a una prematura dipartita durante la fuga di Sonic sulla Terra. Nella scena alternativa, però, la Obi-Wan Kenobi di Sonic riesce ad attraversare i mondi con il suo protetto, e vivrà per diversi anni con Sonic sulla Terra, per poi morire di età avanzata.



A quanto pare, la clip non è stata ultimata con la CGI, e presenta solo alcuni fotogrammi completi, ma sembra comunque far parte della versione con la grafica rivisitata (ovvero non il design di cui i fan si sono a lungo lamentati), il che significherebbe che l'idea sia stata abbandonata piuttosto tardi nella realizzazione del film.



E voi, che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere questa scena nel film, o avete preferito la versione vista in sala? Fateci sapere nei commenti.