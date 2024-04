Sonic, i produttori promettono: 'I nuovi film saranno da minaccia livello Avengers'

Terminate le riprese di Sonic 3, i produttori del franchise annunciano scintille per i futuri capitoli della saga e i suoi prodotti derivati.

In particolare, uno dei produttori ha annunciato che i nuovi film di Sonic raggiungeranno un livello di eventi “Stile Avengers”. Queste le parole di Toby Ascher a Paste:

“Ci ha entusiasmato l'idea di espandere i nostri personaggi e il nostro mondo in televisione, in particolare, perché ci dà una piattaforma per studiare davvero i personaggi. Sapevamo che, con l'arrivo di Shadow in Sonic 3 e alcune delle cose più grandi che vogliamo fare, il franchise di Sonic dal punto di vista cinematografico sarà un evento livello Avengers. Saranno storie grandi ed emozionanti con molti personaggi diversi. Quindi la televisione ci ha dato il tempo di approfondire alcuni dei personaggi di supporto e di costruirli in modo fantastico.”

Sonic the Hedgehog 3, il prossimo film della serie, arriverà nei cinema il 20 dicembre 2024. Nel frattempo, oltre ai personaggi principali, è stato confermato che in in Sonic 3 Alyla Browne interpreterà Maria Robotnik, la nipote del professor Gerald Robotnik e cugina del dottor Eggman. Una new entry nel cast oltre all’ingresso di Shadow. Se volete approfondire, qui potrete vedere il logo ufficiale di Sonic 3.

Su I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti di oggi.