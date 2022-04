Sonic, il produttore su quel famoso ri-design: 'Non volevamo deludere i fan'

Ricordiamo tutti benissimo il momento in cui saltò fuori la prima immagine di quello che avrebbe dovuto essere il Sonic cinematografico: un vero e proprio tsunami di fan imbestialiti prese d'assalto la produzione del film, convincendo chi di dovere a fare dietrofront e a rivedere completamente il design del personaggio.

A parlarne, mentre Ben Schwartz si gode il successo di Sonic 2, è stato proprio il produttore Neal Moritz: "Lo ricordo come se fosse ieri... Ecco cosa capimmo: capimmo di aver suscitato più interesse di quanto avremmo mai pensato di poter fare. Il problema era che tutti i pareri sul personaggio erano negativi. Però pensammo: 'Ca**o, la gente lo ama davvero... Se riuscissimo a invertire la rotta avremmo dalla nostra un interesse incredibile'" sono state le parole di Moritz.

Il produttore ha proseguito: "Quindi avemmo questo meeting nella sala riunioni di Paramount e dicemmo: 'Riporteremo il personaggio alle sembianze per cui è così amato, ma abbiamo bisogno di questa cifra per fare ciò, e anche di rinviare il film'. Devo dirlo, SEGA e Paramount ci dissero: 'Ok, avete ragione'. E quindi decidemmo che avremmo fatto le cose come si deve... Non volevamo deludere i fan".

Cosa ne dite? Tutto sommato quella valanga di critiche spietate ha dato i suoi risultati, non trovate? In tal caso, non resta che rivolgere un applauso a chi ebbe l'onestà di comprendere l'errore commesso! Tornando ad oggi, intanto, qui trovate l'elenco degli easter-egg presenti in Sonic 2.