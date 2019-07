Sonic è perfetto nella nuova fan-art di Sonic The Hedgehog

Dopo la pubblicazione del primo trailer di Sonic The Hedgehog, la Paramount come sappiamo si è ritrovata tra le mani un'autentica bomba mediatica che ha attirato l'attenzione del popolo del web e soprattutto dei fan del celebre videogame SEGA.

Nello specifico, il look del protagonista non è piaciuto praticamente a nessuno, tanto da spingere la major a rimandare l'uscita di Sonic al 2020 per concedere alla produzione il tempo di effettuare un totale re-diseign del personaggio titolare.

L'attore Ben Schwartz ha assicurato un look fedele a quello del videogame, ma alcuni fan col talento necessario all'impresa hanno deciso di accelerare i tempi e realizzare i propri re-diseign: in calce all'articolo trovate quello dell'utente di Instagram dillpill702, che ha creato un Sonic live-action letteralmente perfetto.

Con modestia, però, l'artista ha dichiarato: "Di solito non pubblico due post in un giorno, ma volevo mostrarvi la mia versione personale di Sonic per il nuovo film live-action. Questo post non è stato pubblicato per mancare di rispetto a qualsiasi artista che abbia lavorato al film, ma solo per puro divertimento. Quello che ho imparato è che fare questa roba è davvero difficile e non riesco nemmeno a immaginare come i veri artisti riescano a trasformare i cartoni animati in live-action."

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.