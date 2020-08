Sonic, ecco il materiale inedito sulla preparazione del film!

L'artist Ellery Ortiz, che ha lavorato per Digital Domain, tra le società che si sono occupate di Sonic - Il Film, ha condiviso online del materiale video che racconta la lavorazione del film agli albori della produzione. Nel filmato che condividiamo insieme alla news si vedono anche diverse scene poi eliminate dalla versione definitiva.

I modelli grezzi che vedete nel filmato vengono solitamente realizzati per lavorare poi in maniera approfondita a scene complesse, in modo tale da creare una base sulla quale poi concentrarsi sui dettagli e modificare nella fase finale.



"Lavorando a partire dagli storyboard, ho creato l'animazione e definito il tempo di azione delle riprese. Addolcito con elementi FX e illuminazione. Composizione della fotocamera definita e scelta degli obiettivi ai fini della narrazione" ha scritto Ortiz nella didascalia.

Paramount descrive così il film di Sonic nella sinossi ufficiale:"Basato sul franchise di videogiochi di successo SEGA, Sonic - Il Film racconta la storia del riccio più veloce del mondo mentre accoglie la sua nuova casa sulla Terra.

In questa nuova commedia live action, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden), collaborano per difendere il pianeta dal genio del male, il dr. Robotnik (Jim Carrey), desideroso di dominare il mondo. Il film vede anche Tika Sumpter Ben Schwartz come voce di Sonic".

