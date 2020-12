Sonic: Knuckles sarà uno dei personaggi chiave del sequel targato Paramount?

La pre-produzione del sequel di Sonic - Il Film è partita immediatamente dopo l'incredibile successo del primo film alla Paramount, fortunata nel far uscire la pellicola in un periodo in cui ancora la pandemia globale di coronavirus non era nemmeno una piccola preoccupazione. A questo punto parrebbe naturalmente necessario introdurre Knuckles.

Secondo quanto riportato da The Illuminerdi, Knuckles the Echidna avrà un ruolo di supporto nel prossimo Sonic 2 che entrerà in produzione nel maggio 2021. Con ancora il resto dei dettagli sulla trama tenuti sotto chiave dallo studio, pare che il personaggio in questione farà più di un semplice cameo nella storia. Questi, proprio come nei videogame, avrà l'abilità di scivolare e scalare muri e la Paramount sarebbe attualmente alla ricerca di un attore che gli presti la sua voce. Le sue caratteristiche: "deve essere serio per natura, ma anche un po' ingenuo".

Lo studio sarebbe anche alla ricerca di un attore per un personaggio di supporto chiamato Randall che interagirà esclusivamente con i personaggi umani del film e anche di una star di prima fascia per un cameo. Alcuni nomi per quest'ultimo sarebbero Samuel L. Jackson e Chris Rock.

Stando a quanto è emerso, Sonic 2 sarà conosciuto dietro le quinte col titolo di lavorazione di "Emerald Hill" (il primo venne 'nascosto' sotto il nome in codice di "Casino Night"). Ricordiamo che il primo capitolo anticipava l'arrivo di Tails, suggerendo la possibilità che i mondi dei due personaggi entreranno in collisione. Inoltre, tornerà anche il Robotnik di Jim Carrey? Ai fan non resta che aspettare per scoprirlo.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Sonic - Il Film. Quali sono le vostre aspettative per Sonic 2? Il primo capitolo vi era piaciuto? Ditecelo nei commenti.