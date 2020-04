Sonic: James Marsden è 'super orgoglioso' del suo successo

Sonic - Il Film ha superato ogni record precedente e si è imposto come il film tratto dai di videogiochi di maggior successo, sorpassando anche Detective Pikachu, e la star della pellicola James Marsden non potrebbe esserne più orgoglioso.

L'attore di X-Men e Come d'Incanto ha raccontato ai microfoni di Comicbook quanto abbia significato per lui il responso positivo di critica e pubblico al primo capitolo delle avventure cinematografiche del riccio blu.

"Ci si sente alla grande. È una bella sensazione, perché è questo quello che speri quando prendi parte a un progetto, e pensavo che qui avessimo una buona sceneggiatura, un grande cast, un regista eccellente e in generale un gran bel team. Non è sempre filato tutto liscio. Credo che fossimo contenti del film che stavamo realizzando, ma siamo arrivati al punto in cui avevamo bisogno di prestare attenzione alla volontà dei fan. Sono davvero orgoglioso e felice del fatto che ci siamo riusciti e che abbia funzionato".

Per cast e crew, che hanno lavorato sodo per assicurarsi la buona riuscita della pellicola, è stata sicuramente una fortuna che Sonic abbia avuto modo di uscire in sala ed essere visto da così tante persone, osserva Marsden.

"Penso che abbiamo avuto la fortuna di uscire in sala al momento giusto, prima che il mondo cambiasse, e di aver contribuito con una benvenuta dose di 'Oh, mi fa ricordare come i film possano far divertire, e quelli per le famiglie possano essere d'intrattenimento tanto quanto gli altri'. Siamo stati fortunati, e poi, credo che siamo riusciti a realizzare un buon prodotto, e ne sono super orgoglioso".