A tu per tu con Sonic: nell'intervista con Amadeus nuove immagini esclusive

Non pago dei record d'ascolto di Sanremo 2020, Amadeus sembra puntare ancora più in alto e, nonostante sia tornato alla sua "ordinaria vita" di presentatore Rai, non manca di regalarci un'inaspettata intervista a Sonic trasmessa poche ore fa durante I Soliti Ignoti.

La sorpresa, dedicata tanto ai piccoli quanto alle famiglie, è stata distribuita poco prima dello stacco pubblicitario e, che dire: la coppia è senza dubbio delle più bizzarre. A prima vista, l'unica cosa che li accomuna è i colore dell'abito del conduttore e della pelliccia del porcospino.

Sonic, da star della cultura pop quale è fin dai primi anni '90, saluta il presentatore con un genuino "Ama", per poi raccontare la trama della sua prossima avventura cinematografica Sonic the Hedgehog.

Il conduttore ricorda anche che tra pochi giorni potremmo rivedere Jim Carrey sul grande schermo, dopo una pausa di quasi tre anni, e che per l'occasione vestirà i panni del Dr. Ivo Robotnik, dai più conosciuto come Eggman.

Tra scontri, lampi blu e la comicità che da sempre contraddistingue le avventure del porcospino, le anteprime che seguono sono decisamente un invito ad andare nei cinema il 13 febbraio, data d'uscita del film.

