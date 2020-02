Sonic - Il film vola a oltre 200 milioni di dollari al box-office mondiale

Continua la corsa di Sonic - Il Film al box-office con la pellicola diretta da Jeff Fowler che ha superato abbondantemente la soglia dei 200 milioni di dollari di incasso a livello internazionale, cifra che tuttavia potrebbe stabilizzarsi bruscamente a causa del diffondersi dell'epidemia da Coronavirus.

Nell'ultimo weekend il lungometraggio dedicato al celebre riccio di SEGA ha racimolato la cifra di 38.3 milioni di dollari, che ha portato il totale casalingo a 96.5 milioni e quello internazionale a 203.1 milioni di dollari. Nei mercati in cui ha esordito nell'ultima settimana è schizzato direttamente al primo posto in classifica, come in Russia, dove ha raccolto 6.3 milioni in circa 1800 location. Nei mercati in cui è giunto alla sua seconda settimana di programmazione ha subito un calo di appena il 35%. A guidare c'è il Regno Unito con un incasso di 19.1 milioni dopo appena 10 giorni di programmazione, mentre in Messico all'esordio ha ottenuto circa 12 milioni di dollari, seguita dalla Francia con 9 milioni circa.

Il regista della pellicola Jeff Fowler ha recentemente ringraziato i fan per aver portato al successo il suo film: "C'è una sola parola nella mia mente stamattina ed è GRATITUDINE. GRAZIE a tutte le straordinarie persone che hanno aiutato la produzione di Sonic - Il Film e, soprattutto, grazie a voi fan per esser stati con noi ed averci regalato questo straordinario WEEKEND DA RECORD. Grazie a tutti voi!!" ha scritto il regista tramite il proprio account Twitter. Soddisfazione tangibile, dunque, per un successo che solo pochi mesi fa sembrava decisamente improbabile.

I fan, inoltre, hanno manifestato il loro gradimento anche attribuendo a Sonic - Il Film un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes, sito sul quale comunque anche i critici non hanno in effetti bocciato il film. L'accoglienza riservata al film al momento dell'uscita in sala è stata infatti la migliore che si potesse immaginare, tanto da rendere ad oggi quello di Sonic - Il Film il miglior esordio per un film tratto da un videogioco, anche meglio di Detective Pikachu.

