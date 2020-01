Sonic - Il Film viaggia verso un debutto da oltre 45 milioni

Nello stesso weekend debutterà anche Fantasy Island , nuovo film horror targato Blumhouse che dovrebbe incassare intorno ai $13-15 milioni: un potenziale nuovo successo per la casa di produzione di Jason Blum e Sony visto il budget di $7 milioni. Date un'occhiata al trailer di Fantasy Island .

Il film, lo ricordiamo, debutterà nelle sale americane il prossimo 14 febbraio, mentre in Italia (come capita spesso) arriverà con un giorno di anticipo, il 13 febbraio . Ad affiancare Sonic ci saranno James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Neal McDonough, Adam Pally e l'atteso Jim Carrey nei panni del Dottor Robotnik. Nell'attesa vi lasciamo all'ultimo trailer di Sonic - Il Film , dove il riccio si è mostrato con il nuovo design che sembra aver convinto definitivamente anche i fan.

Secondo quanto riportato da Forbes, infatti, tra venerdì e lunedì il film basato sul celebre riccio di SEGA dovrebbe incassare $40-47 milioni nei soli Stati Uniti , risultato che porterebbe le previsioni del botteghino domestico ad un totale di oltre $100 milioni: per fare un confronto, Detective Pikachu nel 2019 ha incassato globalmente $431 milioni di cui $131 milioni negli USA.

speciale Un riccio blu tutto nuovo in Sonic - Il Film: ora ci siamo

speciale Un riccio blu tutto nuovo in Sonic - Il Film: ora ci siamo

Altri contenuti per Sonic the Hedgehog - The Movie