Sonic - Il film uscirà in versione home video prima del previsto

A causa del CoronaVirus première e produzioni di film e serie TV vengono sospese o rimandate quotidianamente, situazione che sta velocemente logorando il business cinematografico. Chi invece accelera i tempi, controcorrente, è Sonic - Il film: il velocissimo porcospino blu targato SEGA uscirà in versione home-video a soli 46 giorni dall'uscita nelle sale.

A darne notizia la Paramount Pictures: la major produttrice del film ha infatti annunciato uno speciale cofanetto che, con netto anticipi rispetto alle precedenti scadenze, uscirà negli States con una prima versione in digitale già il 31 marzo.

Nel cofanetto ci saranno anche una gran quantità di contenuti esclusivi, quali il commento del regista Jeff Fowler e del doppiatore di Sonic Ben Schwartz, alcune scene eliminate, gli spassosi blooper, alcuni approfondimenti di e con Jim Carrey sul suo personaggio, il perfido Dottor Eggman e tante interviste all'intero cast.

È prevista poi una seconda edizione, stavolta in DVD, Blu-ray e 4K per il prossimo 19 maggio: voi quale acquistereste? Saprete resistere così tanto?

Al momento non si ha ancora una data per la release italiana, ma non dovrebbe differire di molto rispetto a quella statunitense.

Oltre che dalla crisi, cinematografica e non, innescata dall'emergenza COVID-19, la decisione potrebbe essere dettata anche dall'inaspettato successo che Sonic ha avuto sul suolo americano: con un sorpasso al cardiopalma, il lampo blu ha infatti conquistato il titolo di film ispirato ai videogame con gli incassi più alti di sempre, strappandolo a Detective Pikachu.

Per altre curiosità e per discuterne con noi vi rimandiamo alla nostra recensione di Sonic - Il film.