Sonic - Il film: Paramount e analisti prevedono un esordio da 40 milioni di dollari

Paramount Pictures e alcuni analisti indipendenti hanno indicato nella cifra di 40 milioni di dollari l'ideale dell'esordio di Sonic - Il film al box-office americano; il film con Jim Carrey e James Mardsen dedicato al popolare franchise videoludico però deve riuscire a incassare abbastanza da consentire lo sviluppo di un franchise.

Sia lo studio di produzione che gli analisti indipendenti concordano nella cifra che Sonic - Il film potrebbe incassare, circa 40 milioni di dollari, e considerate le polemiche derivate dal primo look del personaggio mostrato nel trailer e il budget che comunque non sfora i 100 milioni complessivi, è una cifra iniziale che potrebbe soddisfare tutti. Tuttavia, la domanda fondamentale da porsi è se il film riuscirà a fine corsa a incassare abbastanza da permettere la realizzazione di un sequel e gettare così le basi per un futuro franchise dedicato al personaggio.

"Il 2019 è stato un anno difficile per la Paramount - ha detto l'analista Jeff Bock - principalmente perché non hanno molti franchise solidi cui fare affidamento. Se Sonic otterrà il favore delle famiglie e del pubblico più generalista, questo potrà aiutarla a realizzare film più consistenti e iniziare un franchise senza incappare negli errori dello scorso anno".

La campagna pubblicitaria del film sta insistentemente facendo leva sul coinvolgimento di Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik, giustamente. Per l'attore si tratta di un ritorno ai toni più slapstik della commedia dopo che nell'ultimo decennio è rimasto un po' più defilato in questo senso (fatta eccezione per il sequel di Scemo e + scemo). Perfino secondo il regista Jeff Fowler, il personaggio di Carrey è stato il più delicato da adattare per il film: "Con Robotnik non aveva così tanto materiale da cui attingere dalla fonte principale, perché si tratta di questo personaggio sopra le righe e con baffi arruffati sul volto, quindi cercavamo di renderlo più credibile. Ovviamente ci siamo divertiti molto con il suo personaggio, il suo sviluppo è stato grandioso, già solo per il semplice fatto di avere Jim Carrey nella parte, con tutte le idee che ha portato con se e inserito. Ha veramente capito il personaggio nella maniera più incredibile. Aveva moltissime idee su come svilupparlo".

Sappiamo bene che Carrey è noto per le sue folli improvvisazioni sui set: "E' davvero divertente ammirarlo al lavoro, mentre inventa e prova cose. Realizzavamo sempre delle scene alternative o gag diverse e modi diversi per fare una scena. Ci ha dato veramente un mucchio di opzioni diverse e queste aiutano molto in sala montaggio".

Scritto da Patrick Casey, Josh Miller e Oren Uziel (The Cloverfield Paradox), il film racconta la storia di Tom Wachowski, un poliziotto della cittadina rurale di Green Hills che decide di aiutare Sonic a fuggire dal governo, che nel frattempo cerca di catturarlo. Il film è diretto da Jeff Fowler, con Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) che figura come produttore esecutivo.

Il cast include, oltre a Jim Carrey nei panni del villain, anche James Marsden (Westworld, X-Men) nel ruolo di Wachowski, Adam Pally (The Mindy Project) nei panni del collega ufficiale di polizia di Tom, Tika Sumpter (Ride Along), e Natasha Rothwell (Wonder Woman 1984). Ben Schwartz ha fornito la voce a Sonic nella versione originale.

Sonic - Il film uscirà nelle sale italiane domani, 13 febbraio 2020.