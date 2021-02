Sonic - Il Film, Jason Momoa sarà Knuckles nel sequel?

Le ultime voci sul sequel di Sonic - Il Film parlavano della centralità del personaggio di Knuckles nella nuova pellicola targata Paramount Pictures, e ora sembrerebbe che la ricerca dell'interprete perfetto per il ruolo si stia facendo parecchio interessante. Volete un nome? Jason Momoa.

Il grande successo del primo film live-action di Sonic ha portato al repentino annuncio di un sequel da parte degli studios, e considerata anche la scena dopo i titoli di coda della pellicola, sarebbe stato un gran peccato se così non fosse stato.

Ma se tutti non vediamo l'ora di vedere chi si unirà questa volta al porcospino blu oltre al già anticipato Tails, c'è un altro personaggio che pare farà anch'egli il suo arrivo nel secondo film, e che renderà sicuramente contenti i fan di lunga data del franchise videoludico: Knuckles the Echidna.

Tra i più amati personaggi del mondo di Sonic, Knuckles si starebbe dunque preparando a fare il suo debutto in versione live-action, e da quanto riportato, dovrebbe rimanere il solito tipetto testardo, "serioso, ma anche un po' ingenuo" che tutti conosciamo. E per l'occasione, si starebbe cercando un attore/doppiatore che possa portare le stesse qualità sul grande schermo.

Ma di chi si tratta? Gli ultimi rumor vorrebbero Jason Momoa come favorito per il ruolo, anche se finora il più gettonato, almeno contando il supporto dei fan sembrava essere The Rock.

Quanto c'è di vero o attendibile in tutto ciò non lo sappiamo ancora, ma voi chi preferireste vedere nella parte? Fateci sapere nei commenti.