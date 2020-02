Sonic - Il film: un primo concept mostra la scena del pub ma con Chris Evans

Gli incassi di Sonic - Il film stanno andando decisamente oltre ogni più rosea aspettative in tutto il mondo e questo non potrà che rincuorare la Paramount Pictures dopo i mesi di polemiche derivanti dal look del personaggio. Look che possiamo vedere anche in un primo concept del film.

Dopo aver registrato un debutto record per un film tratto da un videogame, anche meglio di Detective Pikachu, Sonic - Il film si rivela con la comparsa in rete di un primo concept art che sembrerebbe mostrare una prima bozza della scena del pub che troviamo a circa metà della pellicola, quando il piccolo protagonista e James Marsden sono costretti a fuggire da Greenhill per raggiungere San Francisco; i due quindi fanno sosta a un pub dove tra una cosa e l'altra daranno il via a una scatenata rissa, poi risolta grazie alle abilità di Sonic.

Il concept in questione è datato 2018 e il personaggio che compare di fianco a Sonic, Tom, è qui interpretato da Chris Evans, probabilmente una scelta ideale per chi stava lavorando al progetto. Lo stesso utente, sempre su Twitter, ha poi pubblicato degli altri concept che mostrano una creatura simile a una lucertola che sarebbe dovuta essere un altro villain della pellicola, che con tutta probabilità è stata tagliata dalla lavorazione principale (ma non è escluso che non la vedremo nel probabile sequel).

Sonic - Il film potrebbe arrivare a quota 70 milioni già domani. Ottime notizie per Paramount, dunque, che dopo le numerose polemiche scatenate dal primo design del riccio aveva deciso di posticipare l'uscita del film per permettere al team di Jeff Fowler di lavorare all'aspetto del personaggio. Gli incassi di Sonic - Il film riflettono il grande entusiasmo degli spettatori, i quali hanno premiato la pellicola con un Audience Score di 95% su Rotten Tomatoes e un rating "A" su CinemaScore. È stata invece più tiepida l'accoglienza della critica, che ha riservato al film un Tomatometer di 63%.

Insomma, gli sforzi di Jeff Fowler e del suo team per restituire ai fan qualcosa di molto vicino alle loro aspettative sembrano effettivamente esser stati ripagati: resta da vedere, comunque, quanto varierà il punteggio nel corso del tempo. Nel caso ve ne siate perso qualcuno, intanto, ecco la lista di tutti gli easter egg presenti in Sonic - Il film.

Secondo Jim Carrey, le polemiche che hanno circondato la lavorazione hanno fatto bene al film: "Alla fine è stata una sorta di cooperazione nella quale ognuno ha messo del suo. Penso che la cosa sia andata bene a tutti, anche perché Jeff [Fowler] non ne ha fatto assolutamente una questione personale. Ha semplicemente detto: 'Queste persone sono cresciute con Sonic, è importante per loro che facciamo le cose per bene'. E penso che grazie a ciò il film sia venuto fuori molto meglio".

Su queste pagine trovate anche la recensione di Sonic - Il film.