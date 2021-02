Sonic - Il Film, Ben Schwartz anticipa qualche dettaglio sul sequel

Durante il junket virtuale di Flora & Ulysses, nuovo lungometraggio originale di Disney+ diretto da Lena Khan, il divertente Ben Schwartz ha avuto modo di rivelare qualche dettaglio sulla pre-produzione dell'annunciato e dell'attesissimo sequel di Sonic - Il Film, che sarà nuovamente diretto da Jeff Fowler.

Parlandone infatti ai microfoni di Comicbook.com, Schwartz ha rivelato:



"So che il sequel è in dirittura d'arrivo e molto presto cominceranno le riprese. Poiché io mi occupo soltanto del doppiaggio, sono la voce dietro a un microfono, non conosco purtroppo delle date esatte e cose del genere. Però posso dirvi che sono davvero entusiasta, ho già letto la sceneggiatura ed è assolutamente fantastico".



Comunque Schwartz ha anche spiegato che per registrare la sua voce serve la collaborazione di molta parte del cast: "Per il primo c'è stata una grande roundtable per la lettura della sceneggiatura, per provarle insieme agli altri attori. Ne facciamo un paio e poi registro le mie battute in anticipo così che ci si possa giocare. Però io sono quello che vede cos'hanno girato e in realtà sono io a giocare con loro".

