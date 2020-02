Il Sonic del film è più o meno veloce del Sonic dei videogiochi?

Ciò che più di tutto contraddistingue Sonic, oltre ovviamente al suo inconfondibile aspetto, è la sua velocità: nato proprio per dimostrare in questi termini la superiorità delle console SEGA rispetto a quelle Nintendo, il porcospino più famoso del mondo ci ha sempre deliziato con performance da far impallidire Usain Bolt.

Come suggerisce il suo stesso nome, infatti, Sonic è capace di viaggiare alla velocità del suono (circa 767 miglia orarie) e anche di superarla agevolmente: ma questa caratteristica è stata effettivamente mantenuta nel film?

In realtà non proprio: ce ne accorgiamo non solo nella scena in cui Tom, con la sua pistola radar, ne rileva la velocità intorno alle 300 miglia orarie, ma anche da un altro aspetto. Tramite l'osservazione delle strisce al centro della strada percorsa da Sonic in alcune scene, vediamo infatti che il nostro eroe percorre circa 70 piedi in una scena composta da 24 frame.

Questo porta quindi la velocità di Sonic a 1680 piedi al secondo, pari a 1145 miglia orarie: decisamente meglio, ma comunque inferiore alla velocità raggiunta in capitoli della saga videoludica come Sonic Unleashed, nel quale vediamo il nostro riccio blu raggiungere quota 2.889 miglia orarie.

Al box office mondiale, intanto, Sonic - Il Film ha raggiunto quota 200 milioni; il regista Jeff Fowler ha inoltre spiegato l'assenza di Knuckles da Sonic - Il Film.