Sonic, il film: svelato quando inizieranno le riprese del sequel!

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia che Jeff Fowler, regista di Sonic the Hedgehog, è stato scelto da MGM per dirigere il nuovo adattamento live-action a tecnica mista de La Pantera Rosa.

Potete trovare maggiori dettagli a questo indirizzo, ma se vi steste chiedendo cosa ne sarà del già confermato sequel di Sonic ebbene sappiate che proprio in queste ore sono emerse nuove informazioni al riguardo.

I dettagli preliminari sulla produzione sono stati rilasciati dalla British Columbia Film Commission, come scoperto dal noto portale Murphy's Multiverse: sembra infatti che le riprese del film siano già state programmate per avere luogo tra il 15 marzo e il 10 maggio 2021, dunque è facile prevedere nuove informazioni sul film all'inizio del prossimo anno quando il progetto entrerà a tutti gli effetti in produzione.

Stando a quanto è emerso, Sonic 2 sarà conosciuto dietro le quinte col titolo di lavorazione di "Emerald Hill" (il primo venne 'nascosto' sotto il nome in codice di "Casino Night"). Ricordiamo che il primo capitolo anticipava l'arrivo di Tails, suggerendo la possibilità che i mondi dei due personaggi entreranno in collisione. Inoltre, tornerà anche il Robotnik di Jim Carrey? Ai fan non resta che aspettare per scoprirlo.

