Sonic - Il film 2: svelato il set ufficiale LEGO tratto dalla pellicola, ecco il prezzo!

LEGO ha ufficialmente svelato il suo nuovissimo set dedicato a Sonic e intitolato LEGO Sonic the Hedgehog Green Hill Zone per un divertimento da oltre 1000 pezzi. Il set, già da collezione per tutti i fan del personaggio SEGA e quelli nuovi conquistati grazie al film campione d'incassi all'inizio del 2020, sarà disponibile all'acquisto da gennaio.

Per la precisione la data d'uscita di questo formidabile set LEGO è il 1° gennaio 2022 e il suo prezzo è di 69.99 dollari. La versione ufficiale composta da 1.125 pezzi includerà i seguenti personaggi: Sonic, Crabmeat, Moto Bug, Dr. Eggman e Phantom Ruby.

Dopo aver visto il look di Jim Carrey nel trailer di Sonic 2, il regista Jeff Fowler ha parlato di Robotnik nel sequel che vedremo nelle sale ad aprile: "Per quanto Jim fosse incredibile già nel primo film, sento che questa seconda versione di Robotnik gli stia permettendo di andare ancora oltre e attingere a tutte quelle cose che gli spettatori amano di Jim Carrey. Adora interpretare questo personaggio, si diverte così tanto a farlo, porta così tante idee ogni giorno sul set. È quasi completamente una sua creazione e penso che il pubblico si divertirà moltissimo. Come non farlo? I baffi sono fantastici. Si è letteralmente trasformato nell'Eggman che i fan conoscono dai giochi, ed è fantastico".

Sonic - Il film 2 uscirà nei cinema l'8 aprile 2021. Nel film, l'iconico porcospino blu si è stabilito a Green Hills, ed è desideroso di dimostrare il proprio valore per essere considerato un vero eroe. La possibilità di mettersi alla prova arriva quando il Dr. Robotnik, il villain del primo episodio, torna alla ribalta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Per salvare il mondo, Sonic dovrà allearsi con Tails, e insieme i due intraprendono un viaggio intorno al mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.