Sonic - Il Film 2: arriva oggi in streaming il nuovo trailer ufficiale del sequel!

Paramount Pictures ha diffuso in streaming un "velocissimo" anticipo del nuovo trailer di Sonic - Il Film 2, che è atteso per oggi in tutti i canali social e nelle piattaforme. Insieme a Morbius, il film è la pellicola più attesa del mese di aprile e arriverà al cinema il 7 aprile 2022, precisamente una settimana dopo la pellicola con Jared Leto.

Aspettando il nuovo trailer, sappiamo che i personaggi ispirati alla saga videoludica targata SEGA si scontreranno in un'epica battaglia stando alle premesse del film, e nel poster di Sonic 2 che vi abbiamo mostrato pochi giorni fa noterete due schieramenti, quello dei villain a.k.a. il Dr. Robotnik di Jim Carrey e Knuckles l'Echidna interpretato da Idris Elba; e quello del nostro protagonista (Ben Schwartz), che sarà aiutato dal fidato Tails (Colleen O'Shaughnessey).

Stando a quanto dichiarato dal regista Jeff Fowler, in Sonic 2 vedremo tantissimi easter egg dei videogiochi: "Oh sì, un po' di tutti i tipi, e uno di questi era anche nel trailer, ovviamente. Il biplano, il tornado, è un elemento visivo così iconico di Sonic 2. E quindi, quando stavamo decidendo cosa fare con Sonic 2, credo che ci sia stato un grande entusiasmo generale nel riprendere elementi da quell'immaginario che tutti i fan saranno elettrizzati di vedere sul grande schermo. E anche solo per realizzare una versione cinematografica di ciò che hanno amato dai videogiochi" ha poi continuato il regista.

Quindi c'è stato solo l'imbarazzo della scelta "ed è un problema fantastico da avere, il fatto che ci siano così tanti possibili easter egg da incorporare. E questo film ne è pieno zeppo, non potrei nemmeno iniziare ad elencarveli perché c'è così tanta roba per cui i fan si entusiasmeranno!".

Sonic 2 arriverà ad aprile nelle sale, mentre sono già stati annunciati Sonic 3 e una serie tv su Knuckles per Paramount+.