Sonic meglio di Detective Pikachu: debutto record per un film tratto da un videogioco

Sonic - Il Film ha debuttato in testa al botteghino degli Stati Uniti con un incasso di 57 milioni di dollari, firmando così il migliore weekend d'esordio di sempre per l'adattamento cinematografico di un videogioco, record detenuto in precedenza da Detective Pikachu (54 milioni).

A rendere noti i dati ufficiali è Variety, secondo cui la pellicola potrebbe arrivare a quota 70 milioni già domani. Ottime notizie per Paramount, dunque, che dopo le numerose polemiche scatenate dal primo design del riccio aveva deciso di posticipare l'uscita del film per permettere al team di Jeff Fowler di lavorare all'aspetto del personaggio.

Gli incassi di Sonic - Il Film riflettono il grande entusiasmo degli spettatori, i quali hanno premiato la pellicola con un Audience Score di 95% su Rotten Tomatoes e un rating "A" su CinemaScore. È stata invece più tiepida l'accoglienza della critica, che ha riservato al film un Tomatometer di 63%.

"Il consumatore decide sempre cosa è giusto e cosa è sbagliato. Hanno fatto sentire le loro voci forte e chiaro, e noi abbiamo ascoltato" ha commentato Chris Aronson, presidente della distribuzione domestica di Paramount, sulla questione legata al design di Sonic. "Questo film ha superato ogni aspettativa, a testimonianza del rese e delle eccezionali performance di Jim Carrey e l'intero cast."

