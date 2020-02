Sonic, un attore anticipa l'arrivo di Dwayne Johnson nel sequel

Considerato sia il gran successo ottenuto da Sonic, diventato il miglior debutto di sempre negli USA per un film tratto dai videogame, sia quanto visto nelle scene post-credit, la Paramount Pictures potrebbe annunciare da un giorno all'altro l'arrivo di un sequel.

A questo proposito l'attore Neal McDonough, che nel film ha recitato nella parte del Major Bennington (o "Major Nobody Cares" come lo etichetta il villain di Jim Carrey) ha riferito di aver sentito "brontolii" sull'arrivo di Dwayne 'The Rock' Johnson nel secondo capitolo.

"Non vedo l'ora della seconda parte", ha dichiarato McDonough. "Letteralmente, per la seconda parte, ho già sentito dei brontolii secondo cui ci sarà anche The Rock. Che poi, The Rock è nella seconda parte di tutto".

Curiosamente, Dwayne Johnson è stato nominato in un trailer di Sonic, che mostrava il porcospino blu chiedersi: "Dove sono? Che anno è? The Rock è già il Presidente?" All'epoca la star fu talmente divertito dalla battuta che la citò su Twitter con un post, nel quale rivelò di amare Sonic, il suo videogioco preferito ai tempi del college. Il post arrivò all'attenzione del regista del film Jeff Fowler, che rispose invitando l'attore a partecipare per un cameo.

Chissà che la collaborazione non arrivi seriamente nel prossimo episodio del franchise. Voi vorreste vedere The Rock in Sonic? Ditecelo nei commenti.